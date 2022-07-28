росія підло обстріляла ракетами Київщину, Чернігівщину та Дніпропетровщину: є руйнування (відео)

У ніч на 28 липня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Вишгородського району Київської області.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба .

За його інформацією, обстрілу зазнав об'єкт інфраструктури. Інформація про жертв уточнюється.

Момент одного із прильотів зафіксували на відео.



Звуки вибухів чули усі жителі Вишгородського району. Виникли пожежі.

Також вранці 28 липня російські війська завдали ракетного удару по Чернігівській області – зафіксовано попадання у районі селища міського типу Гончарівське.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Він повідомив, що ракети було випущено з території білорусі. У регіоні також спрацювала система ППО.

Загалом по області, зазначив голова ОВА, зафіксовано понад десять прильотів.

Інформацію голови області підтвердили в Оперативному командуванні «Північ».

За їхніми даними, з 5:23 до 6:29 з аеродрому Зябрівка біля Гомеля у бік України було запущено близько 25 ракет.



Військові повідомили, що поки що відомо про прильоти дев'яти ракет.



Ще однією областю, яка постраждала від параноїдальної шизофренії путіна, стала Дніпропетровська: ворог обстріляв Криворізький район, пошкодивши житлові будинки та зачепивши газопровід.

У ніч на 28 липня війська рф з «Ураганів» та ствольної артилерії вдарили по двох громадах Криворізького району Дніпропетровської області — Зеленодольської та Апостолівської, повідомив голова Дніпропетровської ОВВ Валентин Резніченко.



У Зеленодольській громаді снаряди потрапили по Зеленодольську та Малій Костромці. У селі пошкоджено кілька будинків, уламки полетіли також у водопровід та газопровід. Люди не постраждали.

В Апостолівській громаді окупанти вдарили по селу Українка. Є руйнування, але обійшлося без потерпілих.

Нагадаємо, вдень 27 липня ракетний обстріл зазнав центр міста Бахмута на Донеччині, який зараз є пріоритетом для захоплення військами Росії.

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