Призначення одіозного Дмитра Мандрікова відповідальним за капітальне будівництво та ремонт доріг у Полтавській області може призвести і до відсутності в бюджеті грошей, і до відсутності доріг в області. Про це пише видання Telegraf, зазначаючи, що такий висновок витікає із «сумнівний бекграунду Мандрікова», який 10 років посідає посаду голови КП «Харківпарксервіс».

«Мандріков — людина не надто публічна, але добре відома у Харкові як багаторічний „головний паркувальник міста“. З 2012 року обіймав посаду директора харківського комунального підприємства „Харківпарксервіс“. Городяни діяльність КП пов’язують із корупцією та висловлюють невдоволення сервісом у місті», — зазначає видання.

За майже 10 років реформування галузі, йдеться у публікації, за час роботи Мандрікова на чолі КП «Харківпарксервіс» гроші за паркування «збирали переважно контрольовані Мандриковим фірми-прокладки, які отримали в оренду ділянки для паркувань. А міськбюджет в результаті отримував від цих фірм справжні копійки і обслуговування парковок було або зовсім збитковим, або приносило мізерний, номінальний прибуток. У 2020 році, за даними ЗМІ, одне місце для паркування приносило до бюджету міста аж 13 копійок прибутку на день. У 2019 році підприємство за наявності 6 тисяч паркомісць примудрилося взагалі стати збитковим».

«Цікаво, що за невеликої зарплати чиновника він разом із дружиною зумів обзавестися будинком, квартирою та земельною ділянкою. При цьому в декларації, наприклад, за 2018 рік зазначено, що дружина Мандрікова заробила в 7 разів більше за чоловіка (приблизно 700 тисяч гривень), 300 з яких сама ж собі і подарувала», — зазначає видання.

Щоб краще розуміти, якого масштабу можливості тепер відкриваються перед «головним паркувальником Харкова», видання нагадує, що нещодавно на ремонт доріг Полтавської області було виділено 98 млн. гривень і це був лише початок. 26 липня Полтавська облрада виділила з обласного бюджету на ремонт найпроблемніших ділянок доріг області ще понад 100 млн грн. Протягом року на ці цілі буде виділено ще мінімум 270 млн грн, але вже з дорожнього фонду держбюджету. Причому перші 98 млн грн. — це гроші територіальних громад. Кожна виділила скільки можна з власного бюджету, щоб і себе забезпечити нормальними дорогами, і державі допомогти створити ефективну логістику для оборони. Цими засобами і «керуватиме» Мандріков.

«Примітно, що Мандріков є давнім знайомим та земляком нинішнього голови Полтавської ОВ Дмитра Луніна. Цікаво, які ж результати такий „успішний“ управлінець покаже на новому, куди „теплішому“ місці», — підсумовує видання.



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