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Кава на уламках скла: Лідія Таран вперше з початку війни повернулася до Києва

15:18 28 липня 2022
Лідія Таран та Марічка Падалко

Ведуча ТСН Лідія Таран, яка разом із донькою через війну виїхала до Франції, вперше за п'ять місяців повернулася до України. До її будинку в Києві потрапила ракета, залишатися в ньому дуже небезпечно. Цей ЖК в центрі міста вже двічі зазнавав ворожих ударів.

Лідія побувала вдома разом із подругою та колегою з ТСН Марічкою Падалко. Вона поділилася зворушливими кадрами зустрічі на тлі зруйнованого будинку.

«І сльози, і сміх, і обійми — ми не бачилися п'ять місяців і невідомо, коли побачимось знову, але частка України зараз у кожному з нас, де б ми не були. Ліда тепер може якусь частинку взяти з собою до Європи буквальному значенні цього слова — надто багато їх залишилося навколо після двох попадань російських ракет до її житлового комплексу», — написала Марічка.

Вона розповіла, що у мирний час ніяк не знаходили час, щоб зустрітися у квартирі Ліди, в якій вона нещодавно завершила ремонт, відзначити новосілля.

«Зараз знайшли. Шкода, що з таким виглядом і склом під ногами, але як добре, що складні часи роблять нас лише ближчими та сильнішими», — написала Падалко.

Раніше Лідія Таран розповіла, чому поки що не збирається повертатися до України.

Популярний артист DZIDZIO розповів, чому вперше за п'ять місяців війни наважився виїхати за кордон.

Фото: instagram.com/marichkapadalko

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