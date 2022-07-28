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Україна

У САП призначено нового керівника: що відомо про Олександра Клименка

12:34 28 липня 2022
Клименко

У четвер, 28 липня, в Україні призначили очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Ним став Олександр Клименко, колишній детектив НАБУ, який виграв конкурс на цю посаду. Про це повідомив у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Вітаю Андрія Костіна з початком роботи головою ГПУ, а Олександра Клименка з призначенням на посаду керівника САП. Бажаю вам ефективної роботи. Незалежна антикорупційна інфраструктура є важливою складовою демократії в Україні», — написав Єрмак.

Відразу після указу президента про призначення Костіна новий генпрокурор призначив Клименко на посаду керівника САП.

Олександр Клименко у березні 2016 року брав участь у конкурсі до Національного антикорупційного бюро та став детективом, потім — старшим детективом, у листопаді 2017 року — керівником відділу. Він розслідував справу колишнього нардепа Олександра Онищенка, екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Клименко також відомий розслідуванням справи заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Він очолював групу прокурорів у справі екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Олександр Клименко виграв конкурс на голову САП, набравши 246 балів, ще у лютому 2022 року, але лише 19 липня комісія проголосувала за результати.

Нагадаємо, призначення керівника САП, а також голови НАБУ є однією з вимог ЄС у рамках реформ та боротьби з корупцією в Україні.

Як повідомляли «ФАКТИ»,Верховна Рада 27 липня проголосувала за призначення нардепа Андрія Костіна на посаду генерального прокурора. Указ про призначення президент Зеленський підписав 28 липня.

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