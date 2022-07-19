Оголошено нового керівника САП: що відомо про Олександра Клименка

В Україні, схоже, виконали одну з вимог Євросоюзу, який надав нашій країні статус кандидата в ЄС — нарешті з'явиться прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, конкурсна комісія оголосила, що переможцем конкурсу на вакантну посаду став Олександр Клименко. Конкурс було завершено ще наприкінці минулого року, проте до оголошення переможця дійшло лише зараз.

Місце керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залишається вакантним із літа 2020 року, коли у відставку пішов Назар Холодницький.

35-річний Олександр Клименко, який на конкурсі набрав більше балів (246 балів), закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого у Харкові. Працював слідчим, старшим слідчим у Києві. За інформацією fakty.com.ua, він зокрема розслідував розкрадання коштів в «Укрзалізниці», з'ясувавши, що чиновники укладали фіктивні договори, виводячи кошти з держпідприємства. Він написав листа, щоб зупинити такі виплати, проте керівництво вимагало його відкликати. Клименко відмовився, тоді йому наказали здати посвідчення та залишити управління Нацполіції.

У березні 2016 року Олександр Клименко став детективом Національного антикорупційного бюро, потім старшим детективом та керівником відділу. У його віданні були справи екснардепа Олександра Онищенка, колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, а також заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Він очолював групу прокурорів у справі ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Нагадаємо, що зараз у «верхах» проводяться активні кадрові ротації, зокрема, в СБУ та в прокуратурі.

Фото 5 каналу

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