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Світ

Загинув на очах у сім'ї та друзів: лопать гелікоптера відрізала голову студенту, коли він спробував зробити селфі

13:56 28 липня 2022
гвинтокрил

У столиці Греції Афінах сталася трагедія зі студентом з Великобританії: він загинув на очах у родини та друзів, намагаючись зробити селфі перед гелікоптером, на якому повернувся з коханого Лесею Нікітюк острова Міконос.

Про страшний інцидент пише видання The Mirror.

Повідомляється, що 22-річний британець Джек Фентон першим спустився з борту, попрямував до хвоста гвинтокрилої машини та підійшов до хвостового гвинта. На жаль, його лопаті не встигли зупинитися та обезголовили нещасного.

«Лопаті ще крутилися, коли він вийшов з гелікоптера. Ми проводимо розслідування за фактом можливої недбалості. Коли молодик виходив з вертольота, гвинт повинен був бути повністю зупинений», — повідомили місцеві поліцейські.

Поліція заарештувала трьох підозрюваних, зокрема пілота гелікоптера. Очікується, що його будуть звинувачувати у ненавмисному вбивстві. Справу буде передано до прокуратури, уточнили в органах.

За словами правоохоронців, шанси вижити у британця були нульовими, його смерть виявилася миттєвою. Також відомо, що гелікоптерну екскурсію організували батьки Фентона для відпочинку всією родиною.

Нагадаємо, раніше в росії автобус, у якого відмовили гальма, в'їхав у натовп робітників «поштової скриньки», загинули шестеро людей.

А у російському Сочі місцевий житель застрелив двох судових приставів, які намагалися знести його житло, визнане судом самобудом.

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