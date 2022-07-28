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Події

«Захищав Україну не лише молитвою»: у бою з рашистами загинув монах-доброволець

20:30 28 липня 2022
ієромонах Пимен Пеприк

Стало відомо про ще одного священника, який став жертвою війни з рашистами. На передовій 25 липня загинув ієромонах Пимен Пеприк із Київщини. Про це повідомили у Переяславсько-Вишневській єпархії:

«Отець Пимен, наслідуючи древніх преподобних отців, від самої юності присвятив своє життя служінню Богові. Прийнявши чернечий постриг у ранньому віці, щиро служив Богу у чернечому чині. З початком російської агресії, бувши щирим патріотом своєї Батьківщини і правдивим християнином, монах Пимен, не лишаючи чернечих обітниць, пішов добровольцем захищати суверенітет та територіальну цілісність України у зоні проведення ООС. Виконував бойові завдання та брав безпосередню участь у боях на передовій. Після звільнення з військової служби монах Пимен став насельником монастиря святителя Нектарія Егінського. В цій обителі він прийняв сан ієродиякона, а опісля й ієромонаха. Згодом продовжив служіння в одному з монастирів на Прикарпатті».

На початку літа після повномасштабного вторгнення отець Пимен знову повернувся до військової служби. Не лише молитвою, але й дієво, оскільки мав добрий військовий вишкіл та неабиякий бойовий досвід.

«Монах, священик і мужній воїн Пимен Пеприк загинув у бою з російськими окупантами, — сказано у повідомленні єпархії. — Він положив душу свою, захищаючи рідну землю, наш нарід, наші святині — монастирі і церкви, українських дітей, жінок, стариків».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть ієромонаха Платона, військового капелана, якого вбили у Волновасі під час виконання обов’язків.

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