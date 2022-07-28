«Шанс на повноцінне життя»: БФ Future for Ukraine допомагає українцям, які постраждали від війни

Благодійний фонд Future for Ukraine продовжує допомагати українцям, завдяки чому за останні два місяці системи металоостеосинтезу поставили понад 110 українцям на загальну суму $ 42 500.

У фонді Future for Ukraine відмітили, що отримують багато запитів від постраждалих з переломами та зміщеними кістками.

«До фонду звертаються за допомогою цивільні українці, які потрапили під артилерійський обстріл російських військових та військові, які отримали поранення під час бойових дій», — розповіли у фонді.

Традиційний метод лікування переломів — накладання гіпсової пов'язки, але у випадках зміщення гіпсова пов'язка малоефективна. У таких ситуаціях необхідне застосування остеосинтезу — операції зі з'єднання зламаних кісток, головна мета якої — надійна фіксація кісткових уламків до їхнього повноцінного зрощення.

20-річна військова медсестра Валентина звернулася за допомогою до Фонду у червні. Разом із військовослужбовцями вона їхала на позиції у танку, коли у нього влучив ворожий снаряд. Дівчину відкинуло вибуховою хвилею, внаслідок чого вона отримала множинні ушкодження: обширну контузію з подальшою 10-денною комою, контузію легенів і внутрішніх органів, перелом руки у двох місцях.

Медсестра Валентина отримала серйозні поранення

Завдяки FFU їй провели операцію на лівій плечовій кістці зі вставновленням пластин остеосинтезу. Наразі Валя проходить реабілітацію та очікує на ще одну операцію по встановленню пластини на місці втраченої кістки черепа.

Валя з мамою

А у середині липня систему остеосинтезу коштом фонду встановили Олександру, 27-річному військовому підрозділу «Азов» і захиснику Маріуполя, який потрапив до чергового обміну полоненими через важке поранення стегна. Російський снайпер прострелив йому ногу ще на початку квітня. Олександр пробув з кулею у стегні майже 3 місяці. Вже після повернення з полону, у лікарні в Запоріжжі, лікарі вийняли кулю та встановили титановий стрижень.

Боєць "Азова" Олександр

Валентина та Олександр — одні з багатьох українців, яким необхідні системи остеофіксації. У кожного постраждалого власна унікальна історія та боротьба за повноцінне життя.

Олександру видалили кулю зі стегна вже після звільнення з полону

Тільки за липень 2022 року до Фонду надійшло 48 запитів про допомогу у придбанні систем металоостеосинтезу. Вартість металевих імплантатів для одного пацієнта з переломом однієї ділянки становить від $ 380 до $ 950. Часто пацієнти потребують встановлення гвинтів та стрижнів у декількох місцях, тому вартість операції може зростати.

Future for Ukraine закуповує необхідні витратні матеріали в угорських партнерів, які надають найкращі умови та сприяють швидкій доставці матеріалу до пацієнтів. Тільки за травень-липень завдяки підтримці Фонду було успішно прооперовано понад 110 українців. Загальна вартість витрат на ці операції становить понад $ 42 500.

Якщо ви бажаєте допомогти українцям, які потребують системи остеофіксації, ви можете зробити внесок на сайті Future For Ukraine у розділі «Кейси».

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