Заперечував напад рф і називав путіна «своїм президентом»: в Одесі повідомили про підозру прихильнику «руського міра»

В Одесі, яка днями зазнала ракетного удару по зерновому терміналу, 52-річного чоловіка затримали після його публічних заяв, в яких він заперечував здійснення збройної агресії проти України та підтримував рішення й дії держави агресора. Більше того, одесит запевняв, що ось-ось прийде «русскій мір», і всім, хто не згоден з тим, що «Одеса — росія, путін — наш президент», скоро буде непереливки. Про це поінформували в поліції Одещини.

Тож дії правопорушника дізнавачі кваліфікували за частиною 1 статті 111−1 Кримінального кодексу України («Публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України та публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора»).

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі затримали коригувальника ворожого вогню, який потрапив у поле зору спецслужб росії як активний користувач анонімних Telegram-каналів та заборонених в Україні соцмереж. Зрадник закликав підтримати окупантів та виправдовував їхні злочини.

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