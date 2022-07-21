У Кривому Розі затримали чиновника, який коригував вогонь по місцевому аеропорту

Українські правоохоронці затримали чергового зрадника, який працював на росію. Чоловік збирав та передавав спецслужбам рф інформацію про ЗСУ, коригував ракетні удари по аеропорту Кривого Рогу, повідомили в СБУ.

Зрадником виявився чиновник одного з найпотужніших промислових гігантів регіону.

З початку повномасштабної агресії росії він збирав розвіддані з дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні.

«Крім того, зловмисник фіксував геолокацію об'єктів критичної інфраструктури та стратегічно важливих локацій, серед яких — міжнародний аеропорт «Кривий Ріг», — йдеться в повідомленні.

Інформацію зрадник передавав окупантам закритими каналами зв'язку. У ній він відзначав координати на електронних картах з прив'язкою до місцевості та докладним описом будівель.

Крім цього, російський агент переправляв ворогові матеріали прихованої фото- та відеозйомки розташування та зовнішнього вигляду цих об'єктів.

За даними слідства, коригувальник потрапив у поле зору спецслужб росії як активний користувач анонімних Telegram-каналів та заборонених в Україні соцмереж. Зрадник закликав підтримати окупантів та виправдовував їхні злочини.

Під час обшуків у нього виявили засоби зв'язку, які він використав для комунікації зі своїм російським куратором. Зраднику повідомили про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі він утримується під вартою.

Співробітники СБУ перевіряють причетність затриманого до коригування ракетного удару по криворізькому аеропорту 10 березня. Як повідомляє «Первый городской», затримали зрадника у Кривому Розі.

Нагадаємо, у Миколаєві за кожного коригувальника вогню по місту заплатять 100 доларів.

Фото СБУ

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