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Події

У Кривому Розі затримали чиновника, який коригував вогонь по місцевому аеропорту

16:00 21 липня 2022
затримання

Українські правоохоронці затримали чергового зрадника, який працював на росію. Чоловік збирав та передавав спецслужбам рф інформацію про ЗСУ, коригував ракетні удари по аеропорту Кривого Рогу, повідомили в СБУ.

Зрадником виявився чиновник одного з найпотужніших промислових гігантів регіону.

З початку повномасштабної агресії росії він збирав розвіддані з дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні.

«Крім того, зловмисник фіксував геолокацію об'єктів критичної інфраструктури та стратегічно важливих локацій, серед яких — міжнародний аеропорт «Кривий Ріг», — йдеться в повідомленні.

Інформацію зрадник передавав окупантам закритими каналами зв'язку. У ній він відзначав координати на електронних картах з прив'язкою до місцевості та докладним описом будівель.

Крім цього, російський агент переправляв ворогові матеріали прихованої фото- та відеозйомки розташування та зовнішнього вигляду цих об'єктів.

За даними слідства, коригувальник потрапив у поле зору спецслужб росії як активний користувач анонімних Telegram-каналів та заборонених в Україні соцмереж. Зрадник закликав підтримати окупантів та виправдовував їхні злочини.

Під час обшуків у нього виявили засоби зв'язку, які він використав для комунікації зі своїм російським куратором. Зраднику повідомили про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі він утримується під вартою.

Співробітники СБУ перевіряють причетність затриманого до коригування ракетного удару по криворізькому аеропорту 10 березня. Як повідомляє «Первый городской», затримали зрадника у Кривому Розі.

Нагадаємо, у Миколаєві за кожного коригувальника вогню по місту заплатять 100 доларів.

Фото СБУ

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У Кривому Розі затримали чиновника, який коригував вогонь по місцевому аеропорту

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