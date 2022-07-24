Удар по політичних позиціях росії: Зеленський про атаку військових рф на зерновий термінал у порту Одеси

Президент Володимир Зеленський вважає, що завдавши 23 липня — лише через добу після підписання угоди про розблокування вивезення зерна — удар по зерновому терміналу в порту Одеси, росія ще раз довела свою постійну брехню і неможливість укладати домовленості з нею.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 150-го дня війни.

«Ракетний удар по Одесі — по нашому порту — цинічний, виявився також ударом по політичних позиціях самої ж росії. Якщо хтось у світі раніше говорив, що потрібен якийсь діалог з Росією, якісь домовленості — сьогоднішні російські „Калібри“ знищили саму можливість для таких заяв… Ми бачимо абсолютну одностайність світової реакції на цей удар. Окупантам уже нікого не обдурити. Якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь діалог з нею, з росією, якісь домовленості — бачите, що відбувається. Сьогоднішні російські „Калібри“ знищили саму можливість для подібних заяв», — упевнений глава Української держави.

За словами Зеленського, в даний час у світі склалася практично одностайна думка про те, що удару було завдано саме військовими росії, і саме з метою пошкодити зерно, яке готувалося на експорт.

«Окупантам уже нікого не обдурити. Серед іншого, внаслідок цього удару пошкоджено будівлю Одеського художнього музею. Ракети вдарили зовсім поряд з історичними об'єктами Одеси, з тим, що є надбанням не лише української культури, але й культури Європи», — сказав він.

Тому, впевнений президент, масштабна та дипломатична підтримка України в усьому світі посилюватиметься, і наша країна зможе домогтися того, що їй почнуть постачати сучасні ефективні системи протиповітряної оборони, після чого варварські удари росії втратить для неї будь-який сенс.

«Це очевидне російське варварство ще більше наближає нас до отримання саме тієї зброї, яка потрібна для нашої перемоги», — упевнений український лідер.

Нагадаємо, що в суботу, 23 липня, військові росії запустили чотири крилатих ракети по Одеському порту, при цьому дві з них вдалося збити. Цей акт агресії викликав шок у всьому світі. В МЗС України назвали його не інакше, як плювком володимира путіна в обличчя генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу та президенту Туреччини Реджепу Ердогану.

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