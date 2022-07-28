Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Оскільки через розв'язану путіним війну багато українських пенсіонерів ледве зводять кінці з кінцями, допомогти грошима їм вирішили низка міжнародних організацій.

Для того, щоб зробити таку допомогу доступною, у Міністерстві соціальної політики України створили соціальну платформу єДопомога.

Як подати заявку на грошову допомогу?

Заявка на виплату грошової допомоги для пенсіонерів від міжнародних організацій заповнюється та подається на інформаційній платформі єДопомога — https://edopomoga.gov.ua.

Для цього потрібно зайти на платформу єДопомога та натиснути «Виплати від міжнародних організацій», а потім «Заповнити заявку на допомогу», вказавши реквізити рахунку у форматі IBAN.

Спочатку дані заявника перевіряють представники Мінсоцполітики за допомогою баз даних та реєстрів, але саме рішення щодо надання допомоги відповідної категорії населення та сум виплат приймають міжнародні організації.

Скільки доплатять пенсіонерам?

Протягом трьох місяців пенсіонери, заявку яких прийняли, отримуватимуть допомогу у розмірі 2 220 гривень. Тобто лише за три місяці людина отримає 6 660 гривень. Гроші приходитимуть на рахунок, реквізити якого будуть вказані у заявці.

Надалі доля фінансової допомоги вирішуватиметься по кожному із заявників окремо.

Зазначимо, що свої доплати до пенсій українців здійснюють уряди іноземних держав. Так Польща запустила програму матеріальної допомоги від фонду Польської гуманітарної акції. За цією гуманітарною програмою можна буде отримати 710 злотих (зараз це близько 5500 грн.) протягом трьох місяців.

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter