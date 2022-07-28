710 злотих упродовж трьох місяців: у Польщі запрацювала нова програма фінансової допомоги для українців.

Польща продовжує розширювати гуманітарні програми допомоги українським біженцям. Українці, які прибули до країни після початку повномасштабного російського вторгнення, матимуть змогу подати заявку на отримання матеріальної допомоги від фонду Польської гуманітарної акції.

Про це повідомляє VisitUkraine.today.

За цією гуманітарною програмою можна отримати 710 злотих (зараз це близько 5500 грн) протягом трьох місяців. Для кожного з членів сім'ї, які приїхали до Польщі, розмір допомоги становитиме 610 злотих. Грошову виплату можна отримати у кількох польських містах: Бартошиці, Кошаліні, Ольштині, Перемишлі та Старгарді.

Щоб подати заявку на такі виплати, слід відповідати таким критеріям:

- самотні жінки;

- жінки, які перебувають у країні без чоловіка/партнера;

- якщо у вас чи у когось з вашої родини є інвалідність;

- ви не можете працювати через проблеми зі здоров'ям;

- особи старшого віку — люди похилого віку;

- особи, які утримують сім'ї з дітьми;

- вагітні та жінки, що годують;

- члени сім'ї, які мають хронічні хвороби;

- студенти;

- неповнолітні особи без супроводу старших.

За інформацією VisitUkraine, відповідність вимогам не гарантує отримання допомоги. Виплата буде здійснюватися найбільш уразливим категоріям, статус яких буде підтверджено окремо.

Зареєструватися на програму можна виключно за телефоном +48 510 162 826 (лінія працює з понеділка до п'ятниці з 9:00 до 17:00). Після реєстрації телефоном повідомлять, куди саме звернутись із документами.

Це буде одне із п'яти польських міст:

Перемишль — Український народний дім, вул. Тадеуша Костюшка 5;

Старгард — Громадська кімната Об'єднання українців у Польщі, вул. Марії Конопницької, 16;

Кошалін — Громадська кімната Об'єднання українців, вул. Юзефа Пілсудського 6/1;

Ольштин — Ольштинський центр неурядових організацій, вул. Тараса Шевченка 1;

Бартошице — Православна церква Св. Андрія Апостола, вул. Юзефа Понятовського 4.

У разі додаткових питань щодо програми можна дзвонити на гарячу лінію 800 105 555 або писати на feedback. [email protected]

Нагадаємо, нещодавно українцям значно спростили отримання Карти поляка. Крім того, польська влада має намір забезпечувати біженців з України муніципальним житлом.

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