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Україна

Виплати переселенцям: як громадяни України можуть отримати допомогу від міжнародних організацій

17:36 14 липня 2022
Внутрішньо переміщені особи

Додаткові виплати від міжнародних гуманітарних організацій вже отримали щонайменше 1,1 мільйона людей з числа внутрішньо переміщених осіб, дані про яких було верифіковано Міністерством соціальної політики. Про таке повідомила міністр Марина Лазебна.

Найбільше виплатила Всесвітня продовольча програма ООН — кошти від неї наразі отримали більше 670 тисяч осіб.

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Товариство Червоного Хреста України виплатили допомогу майже 180 тисячам осіб.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців здійснило виплати 167 тисячам осіб.

І наостанок Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) виплатив допомогу 84 тисячам осіб.

Подати заявку на отримання допомоги можна на порталі єДопомога, перейшовши за посиланням.

У міністерстві нагадують, що сума грошової допомоги, отриманої людиною від міжнародної організації з якою Мінсоцполітики укладено відповідний меморандум, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги.

Нагадуємо, що право на додаткову фінансову домогу від міжнародних гуманітарних організацій мають люди з інвалідністю, пенсіонери,
одинокі матері або батьки, багатодітні або малозабезпечені сім’ї. Розмір такої фінансової допомоги становить від 2200 до 2500 гривень, які виплачуються протягом 1−3 місяців.

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