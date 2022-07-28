Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Русланою Писанкою

Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з відомою актрисою та телеведучою Русланою Писанкою, яка пішла з життя 19 липня від тяжкої хвороби.

Чоловік покійної Ігор Ісаков повідомив, що прощання відбудеться другого серпня в Німеччині, у місті Кайзерслаутерн, де Руслана проходила лікування. Церемонія відбудеться біля церкви міського цвинтаря.

«2.08.22. 10.00 Donnersbergstr. 78. 67657 Kaiserslautern Deutschland. Прощання з Русланою пройде біля церкви міського кладовища 2.08. 22 о 10 годині ранку», — написав Ігор Ісаков у Facebook.

Потім прах Руслани доставлять до її рідного Києва. Коли це станеться, не уточнюється.

Раніше чоловік покійної актриси розповів, що вона померла від онкології. Руслана мужньо боролася з тяжкою хворобою. Ігор був поруч із нею.

Друзі та колеги Писанки поділилися зворушливими спогадами про неї.

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