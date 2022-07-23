«Були хвилі болю, але вона усміхалася»: чоловік Руслани Писанки розповів про її останні дні

Чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков, який раніше повідомляв, що його покійна дружина мала онкологічне захворювання в агресивній і трохи занедбаній формі, розповів, як артистка і телеведуча провела свої останні дні в Німеччині, куди вона була змушена виїхати на початку широкомасштабного вторгнення.

Як повідомляє «ТСН», він розповів, що вони з Русланою були у місті Кайзерлаутерн. Вона, за словами вдівця, нікому не хотіла говорити про свою хворобу. І перед виходом надвір готувалася, щоб ніхто не міг здогадатися, що з нею щось не так.

«Якась перука, якась шапочка, підфарбовувалася, виходила і посміхалася. Хоча були такі хвилі болю, коли я тримав її за руку і розумів, що вона вся напружена така, як камінь, але вона посміхалася і ми йшли, — зізнався він.

Ігор Ісаков розповів про людей, у яких вони жили в Німеччині, та подякував їм за те, що вони «дали відчути Русі останні дні себе як вдома».

Він також згадав про своє перше побачення з Русланою Писанкою у Києві, куди він приїхав на зустріч із Черкас: «Я не вірив, я не пам'ятаю, як їхав до Києва, але дуже добре пам'ятаю, коли я прийшов на місце зустрічі, де вона сказала, 10−15 хвилин її не було, півгодини… Коли вже годину чекав, її не було, я став сумніватися, чи не жарт це зі мною, тому що було багато акаунтів Руслани, і така думка, що мене просто обдурили, пожартували. Другу годину очікування, але стою, але вже не віриться. Потім дзвоню Руслані, кажу: «Руся, все добре? Ми зустрічаємося?». «Так, чекай». Потім, уявіть собі цю сцену. Я стою з квітами, спекотно, під'їжджає таксі. Водій машини, поряд дівчина та позаду ще дівчина. Відкривається віконце, дівчата на мене подивилися, засміялися та машина поїхала далі. Думаю, точно, все, це жарт. Але стою, стою далі. На три години вона спізнилася. Я пам'ятаю, сів у машину, був такий шок, я нічого не міг сказати. Тому я сказав: «Руся, я помовчу з півгодини, ти говори щось, мені треба прийти до тями «. Це її дуже розвеселило. Вона мені потім згадувала все життя, що я не зміг говорити».

Руслани Писанки не стало у ніч проти 19 липня. Артистці було 56 років.

Фото зі сторінки Руслани Писанки у соцмережах

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