Фрідом Фінанс Україна забезпечила госпіталі у трьох регіонах апаратами для ефективного лікування ран

Завдяки пожертві Фрідом Фінанс Україна гуманітарний хаб Help Ukraine Center зміг оперативно закупити 80 VAC-апаратів для лікування відкритих ран. Прилади уже доставили в медичні заклади Одеси, Львова та Черкас.

Більшість пацієнтів лікарень швидкої допомоги у регіонах України зараз — це люди з відкритими пораненнями різного рівня складності.

Вакуумні апарати — незамінне обладнання для лікування такої специфіки уражень. Вони, в першу чергу, забезпечують швидкий результат, допомагають стабілізувати стан пораненого та ефективно запобігають розповсюдженню інфекцій.

«Українські медичні установи не закуповували багато такого обладнання раніше, адже до повномасштабного вторгнення росії в Україну випадки важких поранень були поодинокими. Наразі, 40 VAC-апаратів, закуплених завдяки пожертві Фрідом Фінанс Україна, уже працюють у трьох лікарнях Одещини: у військовому госпіталі, у лікарні водників та у обласному онкодиспансері. 20 апаратів надійшли до лікарень Львова, ще 20 — у медичні заклади Черкаської області», — розповіли в компанії.

Допомога від благодійників

На початку травня 2022 року гуманітарний центр Help Ukraine Center звітував про € 2 млн пожертви від інвестиційної фірми Фрідом Фінанс Україна. Завдяки підтримці компанії Help Ukraine Center забезпечив продуктовими наборами 10 тисяч сімей у найбільш постраждалих від окупації регіонах. Також, 3 тисячі поживних сухих пайків направили парамедикам.

Довідка: Інвестиційна фірма Фрідом Фінанс Україна є частиною міжнародного публічного холдингу Freedom Holding Corp. Працює в Україні з 2019 року, має 15 філій по всій території країни. Клієнти компанії отримують доступ до інвестицій на українському фондовому ринку та найбільших світових фондових біржах.

Help Ukraine Center створили у першу добу війни. Це волонтерська ініціатива найбільших українських бізнесів, що спеціалізуються на логістиці та транспортуванні: TIS, Rozetka, Нова Пошта, Fozzy Group та інші. Більше інформації про Центр: www.helpukraine.center

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