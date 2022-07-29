У Дів та Терезів — пророчі сни, у Левів — можливість відновити втрачені стосунки: гороскоп на 29 липня 2022 року

Астрологи називають 29 липня днем, коли потрібно займатися плануванням, а не реалізацією починань. Задумане в цей день може успішно втілитись у життя, в тому числі й без вашого втручання. День називають магічним, коли можна створювати мислеформи, які потім втіляться. Отже намагайтеся стежити за своїми думками. Найнеприємніша риса характеру, яка може дати про себе знати — жадібність, її необхідно «гасити» в собі всіма можливими засобами. У цей день будуть особливо загострені емоції, що загрожує скандалами з оточуючими, проте до вечора все вгамується. Сьогодні — не найкращий день для нових знайомств, його краще присвятити спокійному дозвіллю.

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Овнам у цей день зірки радять не перевантажуватися — нервова система на межі, енергетика ослаблена. Представникам цього знаку сьогодні краще побути на самоті та зайнятися медитацією. Не варто розпочинати нові справи, призначати зустрічі — нічим добрим це не закінчиться. День пов'язаний із втратами — можливі крадіжки речей та ідей.



Сьогодні критичний день і у Тельців, коли енергетика ослаблена, а самопочуття погіршилося. Від покупок та нових справ краще відмовитися. Можливі небезпеки на дорогах, поломки техніки та зриви планів. Велика небезпека окультного впливу та крадіжок. Знайомства носитимуть негативний характер.

Близнюкам зірки радять не братися до справ, у яких представники цього знаку некомпетентні. Сьогодні краще не експериментувати, а діяти у перевірений спосіб, що дозволить уникнути конфлікту і не потрапити в незручне становище. Цього дня обов'язково потрібно виявляти ініціативу, рішучість та сміливість, чого б це не стосувалося. День вдалий для торгівлі, можлива поява нових джерел заробітку. Але на авантюри йти не варто.

Сьогодні Ракам можна вирушати в дорогу, відвідувати салони краси чи лазні. На роботі можливі невеликі розбіжності із товаришами по службі. Для відновлення енергетичного та душевного балансу добре відвідати увечері кінотеатр чи художню виставку.

У Левів — вдалий день для налагодження втрачених стосунків. Сьогодні добре домовлятися, обговорювати партнерські відносини, звертатися до судів, просити захисту у можновладців.

А у Діви сьогодні загостриться інтуїція, а сни можуть бути віщими. Гарний час для медитацій та ворожіння. Зірки радять представникам цього знаку носити яскравий одяг і не засмучуватися. Підзарядитися енергією допоможе відвідування концерту чи виставки.

Терези сьогодні можуть бути сонними та лінивими через слабку енергетику. Не варто розпочинати важливі справи. Можлива активізація давніх ворогів. Цього дня краще зайнятися практиками очищення, у тому числі й духовного, а також роздати борги. Є ймовірність, що сни представників цього знаку будуть віщими.

Сьогодні у Скорпіона — день кармічних закладок. Отже педставникам цього знаку потрібно бути уважним у словах, засобах, відносинах — промахи, помилки, прояв негативних емоцій матимуть своє відображення у найближчому майбутньому.

Такий самий день чекає і на Стрільців — не можна зраджувати, брехати, звертати увагу на дрібні образи, метушитися та виявляти гординю. Також слід завершити старі справи та не розпочинати нових. Представникам цього знаку сьогодні показані фізичні навантаження, лазня та масаж. Хороший день для початку лікування.

Козерогові зірки радять сьогодні менше спілкуватися — енергетика дня слабка. У той же час сьогодні сприятливий час, щоб звертатися за допомогою не тільки для себе, а й для інших. Представникам цього знаку слід бути обережними з вогнем, не можна вживати алкоголь та дурманні засоби.

Водолію сьогодні не потрібно надмірно навантажувати організм. Можливі перепади настрою та загострення хронічних захворювань. Небезпека аварій на транспорті та поломок електроприладів, травми кінцівок. Хвороби, що почалися сьогодні, мають кармічний характер.



У Риб — гарний день для одруження, відновлення втрачених відносин або для пропозиції руки та серця. Не варто вступати в конфлікти, пліткувати чи виявляти егоїзм, щоб не ускладнювати кармічну ситуацію. Намагайтеся не йти на авантюри, якщо не впевнені, чим справа скінчиться. Будьте обережні з ріжучими інструментами. День вдалий для спілкування, особливо з молоддю.

Матеріал «Сім'я, кар'єра чи фінансовий успіх: ясновидяча склала гороскоп на другу половину липня» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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