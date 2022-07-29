Індексація пенсій у 2023 році під великим питанням: що кажуть у Мінсоцполітики

Індексація пенсій на рівень інфляції у 2023 році залишається під питанням.

Як повідомляє «Соціальна інформаційна платформа», про це заявила очільниця Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович, яка зазначила, що зараз планувати щось в умовах війни складно і що це стане можливим, коли економіка почне відновлюватися.

«Ми сьогодні щодня залежимо від кількості випущених ракет та кількості зруйнованих об'єктів, які наповнювали наш бюджет. Ми не знаємо точно, чи поїде з наших портів зерно — заробимо чи не заробимо. Це все фактори, що впливають. Тому зараз довгострокову обіцянку важко давати — я не беруся цього робити», — наголосила вона.

Водночас, за словами міністерки, підтримка соцстандартів на гідному рівні залишається одним із пріоритетів держави.

«Я впевнена і хочу запевнити громадян, що рівень соціальних стандартів для наших незахищених людей є пріоритетом усього уряду та всього державного апарату. І ми за будь-яких обставин намагатимемося всіма можливими і доступними для нас інструментами забезпечити людині можливість вижити в цій війні», — додала Оксана Жолнович.

Нагадаємо, що практично всім пенсіонерам індексацію виплат провели у березні цього року. Проте держслужбовці, народні депутати та науковці можуть отримати підвищену пенсію лише після закінчення дії воєнного стану.

Раніше у Мінсоцполітики заявляли, що у 2023 році планують закріпити на рівні законодавства базовий пенсійний дохід.

Фото Pixabay

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