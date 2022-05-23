Індексація пенсій: українців попередили про поширену помилку під час розрахунку суми

Перед індексацією пенсій, яку провели 1 березня 2022 року, в уряді стверджували, що вона проводитиметься на рівні понад 10 відсотків.

Проте, як стверджує видання «На пенсії», не йдеться про те, що на такі суми збільшаться пенсійні виплати.

Так, консультант Сергій Коробкін відповів на лист читачки, яка розраховувала отримати 300 гривень збільшення, але їй доплатили лише 71 гривню. Пенсіонерка зі стажем 38 років та 6 місяців скаржилася, що у Пенсійному фонді їй сказали, що все правильно, не пояснивши, чому так сталося.

«Справа в тому, що індексується не вся сума пенсії, а лише розмір зарплати, який підставляється у формулу розрахунку пенсії. Багато засобів масової інформації повідомляють, що пенсія індексується на певний відсоток, але не уточнюють, як саме відбувається процес індексації», — уточнив Сергій Коробкін.

За його словами, цього року пенсія індексувалася не на 11%, а на 14%. Саме на 14% і була проіндексована зарплата, яка враховується при розрахунку пенсії, а не сам розмір пенсії. Тож очікування підвищення пенсії мешканкою Одеської області на 300 гривень були марними.

Нагадаємо, що громадянам, які продовжили працювати після досягнення пенсійного віку, пенсії індексують у квітні. Проте підвищені виплати вони зможуть отримати лише влітку, оскільки це пов'язано із процесом подання податкової звітності.

Фото Pixabay

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