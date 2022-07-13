Трьом категоріям українців підвищену у березні пенсію виплатять лише після війни: чому так

У березні цього року були проіндексовані пенсійні виплати, проте держслужбовці, народні депутати та вчені можуть отримати підвищену пенсію лише після закінчення дії воєнного стану.

Як пише «НВ Бізнес», ці категорії пенсіонерів отримали право на індексацію відповідно до законів «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про наукову та науково-технічну діяльність». Кабмін постановою від 22 червня 2022 року вніс деякі зміни щодо індексації. У документі зазначається, що постанова набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем припинення або скасування воєнного стану.

Перерахунок пенсій здійснять шляхом підвищення на коефіцієнт збільшення (1,14) розміру пенсії без урахування надбавок та доплат.

Нагадаємо, що з 1 липня прожитковий мінімум для тих, хто втратив працездатність, підвищили з 1934 до 2027 гривень. У зв'язку з цим збільшились і виплати, прив'язані до цього показника. Зокрема, мінімальна та максимальна пенсії.

А восени цього року очікується збільшення розміру пенсії за віком для непрацюючих осіб, які досягли 65 років та мають страховий стаж — не менше 30 років (жінки) та не менше 35 років (чоловіки), а також встановлення «вікових» доплат пенсіонерам у віці від 70 до 75 років — по 300 гривень щомісяця.

Фото Pixabay

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