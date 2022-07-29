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Україна

Родичів загиблих на війні з росією не призиватимуть під час мобілізації

15:47 29 липня 2022
ЗСУ

Верховна Рада розширила перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Зокрема, призову не підлягають військовозобов'язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час війни.

Близькими родичами вважаються чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації отримають наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники.

Нагадаємо, термін воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжено до 23 серпня 2022 року.

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