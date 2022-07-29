«Є тільки один шлях зупинити терор — вбивати набагато більше росіян, ніж це робилось досі», — Юрій Бутусов

У цій війні росія не може перемогти Україну ні політично, ні економічно, ні інформаційно. Тому кремль вдається до терору й намагається знищити українців, пише журналіст Юрій Бутусов

«24 лютого у світі почалась Третя світова війна.

росія докладе усіх зусиль, щоб знищити Україну. Знищити нас, щоб потім знищити когось іншого.

У цій війні для росії будь-який мир — це поразка.

Тому жорстокість була й жорстокість буде ще, і набагато більша жорстокість. Вони будуть ще більше різати та знущатись над полоненими, будуть катувати, будуть вбивати дітей, знищувати будь-які будинки, палити ліси, поля, вони знищуть все, куди тільки дотягнуться.

Тому що росія не може нас перемогти політично, економічно, інформаційно. Тому що для росіі терор — єдиний спосіб добитися змін на свою користь військовим шляхом.

Зупинити терор можливо тільки одним шляхом — стати більш професійними, щоб використовувати наші сильні якості, і знівелювати сильні якості російських терористів.

Є тільки один шлях зупинити терор — вбивати набагато більше росіян, ніж це робилось досі.

Все, що відбувається навколо нас треба оцінювати тільки через один вимір — чи сприяє це вбивству російських терористів чи заважає?

Ми маємо вимірювати наше життя на кожній ділянці фронту та тилу тим, скільки підтверджених росіян вбито завдяки нашим зусиллям сьогодні.

Тільки це і має значення кожного дня, день за днем", — пише Бутусов у Facebook.

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