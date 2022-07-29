Під виглядом благодійності заробляють гроші: Слава Дьомін натякнув на нечесність деяких артистів

Відомий радіо та телеведучий Слава Дьомін, якому довіряють свої секрети багато зірок шоу-бізнесу, натякнув, що деякі з них під виглядом благодійності непогано заробляють на війні. На думку Слави, лише частина коштів патріотичних українців справді потрапляють за призначенням. Про це Дьомін сказав у його авторському проекті «Слава+».

«Наскільки мені розповідали, і в тому числі деякі організатори. Організатори беруть певний відсоток цих благодійних концертів собі за організацію, деяким артистам, хто не готовий виступати безкоштовно, вони платять певний гонорар. Можливо неповний, але він все одно є. Решта грошей вже йде на допомогу. Ось так це працює і зараз багато артистів їздять з концертами і пишуть: частина зароблених грошей піде на допомогу ЗСУ, дітям і т.д.», — сказав Дьомін. Уточнювати імена таких артистів він не став.

Раніше співачка та актриса Даша Астаф'єва також висловилася про те, що деякі зірки заробляють на патріотичних почуттях українців. Вона також не стала конкретизувати.

Нагадаємо, Слава Дьомін став ведучим ранкового проекту на каналі «Україна». На новому місці він пропрацював близько місяця.

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