Влад Яма зізнався, як на початку війни виїхав за кордон

Відомий хореограф та телеведучий Влад Яма зізнався, як йому під час війни вдалося виїхати за кордон. В інтерв'ю «Слава+» він розповів, що зараз разом із дружиною та сином перебуває у США.

За словами Влада, він виїхав за кордон у перший день російського вторгнення, коли ще не було офіційної заборони на виїзд чоловіків призовного віку. Спочатку вони зупинилися в одній із європейських країн, а потім переїхали до Америки.

«Я виїхав одразу, дуже швидко. Першого ж дня», — сказав Яма Славі Дьоміну.

За словами Влада, у США він влаштовує благодійні майстер-класи, а дружина займається побутом та вихованням сина Леона.

«Поки роблю благодійні майстер-класи, намагаюся їх зробити більше, можливо, це відбуватиметься і в інших штатах також», — розповів хореограф.

Його батьки перебувають у Запоріжжі. На деякий час вони виїжджали до Прикарпаття, але вирішили повернутися додому.

«Зараз вони у Запоріжжі, на жаль. Але вони жили в горах, на Прикарпатті, 2,5 місяці. Я їх вивіз приблизно на 5 або 6 день. У нас була з ними коротка, але важка розмова. Це були ті дні, коли російські війська підходили до Запоріжжя, вони вже були в Запорізькій області. Так у житті ніколи з батьками не розмовляв, і я сподіваюся, що ніколи не буду», — розповів Влад.

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