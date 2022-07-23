«Клята війна відбирає у нас майбутнє. Відбирає мрії. Відбирає плани»: Лілія Ребрик стала безробітною

Українська телеведуча Лілія Ребрик відреагувала на анулювання телевізійних ліцензій каналів «Медіа Групи України», у тому числі й канала «Україна», де вона працювала.

«Кінець мовлення 22.07.2022… Мені здавалося, що „Ранок з Україною“ стане моїм другим домом. Мені здавалося, що це та робота, з якою я хочу зустріти старість… Мені так багато всього здавалося… Стільки планів… І аж ніяк не здавалося, що така величезна махіна під назвою „канал Україна“, зможе зупинитися в один день, навіть в одну мить. Каналу „Україна“ більше немає. Клята війна відбирає у нас майбутнє. Відбирає мрії. Відбирає плани», — пише телеведуча в Instagram.

Вона не виключає, що працюватиме в YouTube, але знає точно, що не сидітиме склавши руки. «Зараз найголовніше, щоб ми жили!» — додала Лілія Ребрик.

Її підтримали колеги, друзі та шанувальники. Серед них — телеведучій Слава Дьомін та співачка Тіна Кароль.

Раніше народний депутат Микола Княжицький заявляв, що бізнесмен Рінат Ахметов передав ліцензії державі, але це не означає, що держава має права бути власником медіа.

Фото Лілії Ребрик із соціальних мереж



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