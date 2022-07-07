«Вони заробляють гроші»: Даша Астаф'єва засумнівалася в щирості деяких українських артистів, які виступають за кордоном

Популярна співачка та актриса, волонтер Даша Астаф'єва, яка нещодавно виступила у столичному метро перед нашими захисниками, різко висловилася про зіркових колег, які виїхали за кордон. В інтерв'ю Тетяні Гончаровій вона розповіла, що її обурює, та чому не може виступати з колишнім репертуаром.

«Є окрема каста людей, яких я звинувачую. Це молоді, сильні впливові хлопці, вони можуть боятися брати зброю, але можуть зробити іншу роботу: розвантажувати фури, щось носити, охороняти, багато чого. Що вони зараз роблять? Курять кальян та п'ють шампанське? І не соромляться це викладати у мережі. Це просто дратує.

І є такі дівчатка, які типу займаються благодійністю, цілуються на камеру з цими хлопцями, і кажуть: «Сьогодні ми закрили один благодійний збір», — обурюється Даша.

Вона каже, що підтримує тих, хто рятував своїх дітей, їдучи за кордон, дбаючи про їхнє майбутнє, і при цьому ці люди примудряються якось допомагати своїй країні.

Астаф'єва не розуміє деяких артистів, які виступають за кордоном. Вона не вірить у їхню щирість і питає: де ті мільйони, які вони збирають?

«Вони не дуже відверті. Просто сядь і подивися виступи. Це люди, котрі не чули вибухи. Я їх не звинувачую. Але я не вважаю, що це є відверто. Що це чесно», — каже Даша.

Сама Астаф'єва не планує брати участь у закордонних концертах. Бачить себе виключно в Україні. І не має наміру заробляти на війні, як це роблять деякі відомі артисти. Їхні імена Даша не називає.

«Співати пісні, виступати та бачити військових — це зовсім інше. Співати та кайфувати від того, що ти на сцені, лити сльози, де дмуть вентилятори, світить світло. Я не говоритиму хто, але багато зірок саме це і роблять. Вони заробляють гроші. Зараз дуже добрий час, щоб заробити. Вони кажуть, що це є благодійність. Але я думаю, що вони заробляють гроші.

Іноді вони кажуть, що заробляють мільйони. Де ті мільйони, де це є доказ? Просто сядь і подивися виступи. Це люди, котрі не чули вибухів. Я не вважаю, що це відверто, що це чесно", — сказала Астаф'єва.

Також вона пройшлася благодійними організаціями, які під виглядом допомоги просто заробляють. Співачка каже, що вони забирають від 20 відсотків із пожертвувань.

«І є кілька організацій, з якими я зіткнулася. Там розподіл такий, мене заткнули за хвилину. При тому, що я не мовчатиму. Нехай це буде на вашій совісті. Адже потім ці люди, які це роблять, будуть збирати собі на здоров'я. Потрібно бути дуже уважними із благодійними фондами. Тому що вони забирають 20 відсотків кожного збору. Офіційно. А що не офіційно?», — здивувала Даша.

Раніше Даша Астаф'єва розповіла, як уперше виступила перед військовими у Гостомелі.

Співачка також поділилася, що під час війни вона втратила рідну бабусю.

Фото instagram.com/da_astafieva

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