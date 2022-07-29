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Вдова Дмитра Хворостовського зустрічається з відомим британським архітектором та телеведучим

23:37 29 липня 2022
Дмитро та Флоранс Хворостовські

Швейцарська оперна співачка Флоранс Хворостовська, вдова радянського баритона Дмитра Хворостовського, публічно підтвердила, що зустрічається з відомим британським архітектором та телеведучим Джорджем Кларком. Пару бачили разом на острові Ібіца.

Вочевидь, вони там відзначали 52-річчя Флоранс. Джорджу у травні виповнилося 48 років.

Флоранс Хворостовська та Джордж Кларк на Ібіці

Флоранс Іллі вийшла заміж за Хворостовського невдовзі після його розлучення з першою дружиною Світланою, яке було оформлено у 2001 році. 7 липня 2003 року швейцарська співачка народила сина Максима. 8 липня 2007 року на світ з'явилася донька Ніна Хворостовська.

Сім'я жила дружно. Проте у 2015 році у Дмитра виявили пухлину головного мозку. Співак відчайдушно боровся з раком, але хвороба виявилася сильнішою. Хворостовський помер 22 листопада 2017 року.

У Флоранс склалися дуже добрі стосунки з родичами Дмитра. Як повідомляє британська газета The Daily Mail, вдова співака отримала їхнє схвалення на роман з архітектором.

Джордж Кларк веде три програми на британському телеканалі Channel 4. Найпопулярнішою з них є Amazing Spaces. Архітектор був двічі одружений. Його першою дружиною були іспанка Катріона. Джордж робив реконструкцію будинку для її рідного брата. Пара прожила разом 10 років. Катріона народила у шлюбі трьох дітей. Подружжя розлучилося у 2013 році.

У 2018 році Кларк одружився з Кеті Морган Джонс. Вони розлучилися п'ять місяців тому.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що 18-річна зірка культового серіалу «Дивні дива» Міллі Боббі Браун має роман з сином американського рок-музиканта Джона Бон Джові.

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