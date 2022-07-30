Хто зможе вийти на пенсію у 2022 році в 60 років, а кому доведеться працювати до 63 років

В Україні, де Пенсійний фонд України розвиває напрямок надання пенсійних послуг дистанційно через онлайн-сервіси, у 2022 році на заслужений відпочинок за віком у 60 років зможуть вийти громадяни, чий страховий стаж становитиме не менше менше 29 років.

Згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого особою відповідного страхового стажу та становить 60, 63 та 65 років. Законодавством передбачено, що до 2028 року вимоги до страхового стажу ставати більш жосткими щороку. Так, для того, щоб вийти на пенсію у 60 років у 2023 році, страховий стаж має буди не меншим, ніж 30 років, а починаючи з 1 січня 2028 року — не менше 35 років.

Якщо людина, якій виповнилося 60 років, не має відповідного стажу, вона може вийти на заслужений відпочинок у 63 роки. В такому випадку вимоги до страхового стажу менш жорсткі. Так, аби вийти на пенсію в 63 роки в 2022 році, стаж має складати від 19 до 29 років; наступного року — від 20 до 30 років, а з 1 січня 2028 року — від 25 до 35 років.

Якщо й до 63 років людина не набирає необхідні роки страхового стажу, вона може вийти на пенсію у 65 років. Цього року пенсія за віком призначається особам після досягнення 65-річного віку за наявності стажу від 15 до 19 років; наступного року — від 15 до 20 років, а з 1 січня 2028 року — від 15 до 25 років.

Раніше у Мінсоцполітики повідомляли, що впровадження базового пенсійного доходу має завершитися у 2023 році. Це — необхідний мінімум, а для гідного життя базові пенсійні гарантії мають доповнюватися всеохоплюючою системою пенсійних накопичень.

Фото Pixabay

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