Усик — Джошуа 2: стало відомо, хто покаже в Україні бій-реванш за чотири титули

Менше місяця залишилося до довгоочікуваного бою-реваншу за титули WBA Super, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа. Нагадаємо, у першому поєдинку у вересні минулого року наш співвітчизник здобув перемогу одноголосним рішенням суддів та відібрав чемпіонські пояси у уродженця Вотфорда.

Відеоогляд першого бою Джошуа — Усик

Майбутній бій, що отримав назву «Лють на Червоному морі», пройде у Джидді (Саудівська Аравія) 20 серпня на 35-тисячній арені Jeddah Super Dome, початок — не раніше 23:00 за київським часом.

Українці зможуть спостерігати за поєдинком свого знаменитого співвітчизника на телеканалі «MEGOGO Гонг», а також на майданчику Volia TV. Крім того, ефір із Джидди запланований на каналі Sky Sports (Великобританія) та стріммінговій платформі DAZN.

Тим часом букмекери вважають, що українець переможе свого суперника й у реванші. Наприклад, контора Parimatch ставки на перемогу Усіка приймає з коефіцієнтом 1,50, на реванш Джошуа — 2,62, на нічию — 17,0. На те, що двобій завершиться достроково перемогою одного з боксерів, дається коефіцієнт 3,70, на перемогу Олександра за очками — 2,35, Ей Джея — 7,0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, за скільки можна буде відвідати бій між Усиком та Джошуа у Джидді.

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