Офіційно: Усик і Джошуа битимуться під величезним куполом на узбережжі Червоного моря

Бій-реванш за титули WBA Super, IBF, WBO та IBO в суперважкій вазі між двома олімпійськими чемпіонами — українцем Олександром Усиком (19 перемог, 13 з них — нокаутом) та британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 2 поразки) під назвою «Лють на Червоному морі» відбудеться 20 серпня в другому за величиною місті Саудівської Аравії Джидді. Про це офіційно повідомив сайт промоутерської компанії Matchroom Boxing.

Бій, в якому гонорари боксерів (орієнтовно загальна сума складе 120 млн доларів) мають намір розподілити навпіл, пройде під величезним куполом 35-тисячної арени Jeddah Superdome (будівля занесена до Книги рекордів Гіннеса як найбільший геодезичний купол, що окремо стоїть).

35-тисячна арена Jeddah Superdome в Саудівській Аравії

«У мене є мета, за допомогою Господа я виконаю свою місію», — заявив Олександр Усик, натякнувши на повторну перемогу над колишнім дворазовим чемпіоном у надважкій вазі.

«Ми дуже раді провести один з найбільших реваншів у надважкій вазі в історії боксу і дати Ентоні Джошуа шанс повернути те, що він втратив у Лондоні у вересні минулого року, — заявив глава Matchroom Едді Хірн. — У цьому бою за звання чемпіона світу у надважкій вазі на карту поставлено все. Ми знаємо, що Олександр Усик — чудовий боєць, і ми бачили це минулого разу. Але я знаю, що Ентоні Джошуа налаштований більш рішуче, ніж будь-коли. Так що, без сумніву, погляди всього світу будуть прикуті до рингу в суботу, 20 серпня. Це історія спокутування, і зворотний відлік починається зараз».

Нагадаємо, що у першому поєдинку суперників Усик, який готується до реваншу за кордоном, у вересні минулого року на домашній арені лондонського «Тоттенхема» переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів.

Відеоогляд першого бою Джошуа — Усик

До речі, майже три роки тому Джошуа вже бився в Саудівській Аравії, коли в бою проти Енді Руїса повернув свої пояси у надважкій вазі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що авторитетний експерт назвав єдиний шанс Джошуа у реванші з Усиком.

Фото Twitter Matchroom Boxing

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