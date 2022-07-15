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Спорт

До 200 тисяч за квиток: стало відомо, за скільки можна стати свідком бою-реваншу між Усиком та Джошуа

11:13 15 липня 2022
Усик&nbsp;— Джошуа 2

20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) пройде довгоочікуваний бій-реванш між володарем титулів WBA Super, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі українцем Олександром Усиком, який зібрав у Лондоні значну суму на допомогу співвітчизникам, та британцем Ентоні Джошуа.

Квитки на майбутній поєдинок ще не надійшли офіційно у продаж, але вже відомо, скільки доведеться викласти любителям боксу, щоб на власні очі спостерігати за дійством. Найбільше заплатить глядач за місце у першому ряду — 5900 доларів (близько 208 тисяч гривень за нинішнім курсом в українських пунктах обміну валют). Перепустка за межами рінгсайду категорії Gold коштуватиме від 1300 до 2200, категорії Silver — від 600 до 750 доларів. Ну, а найдешевші «тикети», на гальорці, потягнуть на 250 доларів (близько 8800 гривень).

Нагадаємо, що бій пройде на 35-тисячній арені Jeddah Super Dome, відкритій минулого року. Нинішнього року спорткомплекс уже приймав великий бійцівський захід — у лютому тут пройшов турнір із рестлінгу Elimination Chamber.

35-тисячна арена Jeddah Super Dome готується прийняти грандіозний бій

Додамо, що орієнтовна сума гонорарів боксерам складе 120 млн в американській валюті, і цей фонд буде розподілений між боксерами порівну. Примітно, що за перший бій проти британця наш співвітчизник отримав близько 6 млн доларів — тобто у майбутньому бою гонорар кримчанина зросте у 10 (!) разів, і ця сума ще може збільшитися за рахунок продажу трансляцій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі дав прогноз на бій-реванш між Усиком та Джошуа.

Фото Reuters

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