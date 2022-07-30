«Будуть як успіх, так і велике розчарування»: що в серпні чекає на Зеленського

За словами Олени Бюн, у цьому місяці дуже посилиться закулісна боротьба проти президента, з’являтимуться нові інтриги та плітки.

«За рахунок цього намагатимуться тиснути на Зеленського, щоб він прийняв якесь важливе, але неправильне рішення, будуть пробувати відвести його в сторону від чогось потрібного. Через кадрові перестановки, які продовжуватимуться й далі, глава держави порушив рівновагу окремих людей. Вони будуть дуже негативно сприймати це і намагатимуться через інших людей розпускати неправдиві чутки, піддавати сумніву його дії та вчинки. На Зеленського чекає як успіх, так і велике розчарування, пов’язане з його оточенням. Це буде своєрідна помста цих людей, „людей в масках“ — тих, хто довгий час таємно працював не на благо України, а на благо своєї кишені й нашого ворога. Але скоро почнеться час втрат для таких осіб, тому вони будуть агресивно й активно шукати можливі шляхи для того, щоб далі продовжувати свою брудну справу».

До того ж, серпень — досить небезпечний місяць для Володимира Зеленського.

«Карти показують якусь аварійну або дуже стресову ситуацію, сварки та проблеми в оточенні: жорстке протистояння, конфліктність і боротьбу зрадників за своє місце, посаду та свою кишеню. Будуть спроби зробити все, щоб хоч на якийсь час усунути Зеленського від влади: підставити його, ввести в оману або навіть замахнутися на його життя. Але президент має великі шанси уникнути всіх небезпечних ситуацій, він повинен впоратися з усіма труднощами. У Зеленського зростатиме підтримка лідерів окремих країн, тісне співробітництво та допомога Україні. Увага світу і далі буде спрямована на нашу державу та її главу».

Раніше «ФАКТИ» писали, що астрологиня Марина Скаді вважає час з 30 липня по 10 серпня — доленосним періодом для багатьох держав, міст, областей. Час змін, які неможливо пояснити з точки зору логіки.



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