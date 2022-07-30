«Перехитрила всіх»: стало відомо, де зараз знаходиться Софія Ротару

Співачка Софія Ротару, що викликала гнів своїм мовчанням про війну росії проти нашої країни, зараз перебуває в Сполучених Штатах Америки. Про це Blitz розповів продюсер Леонід Дзюник.

На його думку, таким своїм кроком Софія Михайлівна «перехитрила всіх».

Оскільки артистка з початком війни підтримала Україну, то на офіційному рівні до неї не може виникнути жодних питань. Колись вона відмовилася від російського громадянства, яке їй пропонував видати путін, і цим залишилася чесна перед своїми шанувальниками.

«Вона поїхала, мешкає в Америці, але продовжує залишатися громадянкою України. А для тих, хто виріс у Радянському Союзі, вона залишається Ротару, яка заспівала: «Я, ти, він, вона! Разом — ціла країна», — сказав Дзюник.

Водночас багато українських зірок, які заробляли в росії, демонстративно підтримали свою Батьківщину: Віра Брежнєва, Світлана Лобода, Макс Барських та інші — мабуть, вони таки змогли зробити свій вибір.

Як писали «ФАКТИ», онук співачки Софії Ротару Анатолій Євдокименко, який оскандалився через спробу нелегально залишити Україну через Молдову, засвітився у Парижі. На своїй сторінці в Інстаграм він опублікував кілька знімків зі столиці Франції, показавши відомі місця та визначні пам'ятки. Себе на фото він не показав. І аж ніяк не прокоментував публікації. Схоже, що Анатолію вдалося виїхати з України.

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