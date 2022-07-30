40 днів від дня смерті П'єра Нарциса: рідні опублікували рідкісні фото «шоколадного зайця»

Лише через місяць після смерті тіло 45-річного виконавця хіта «Шоколадний заєць» П'єра Нарциса поховали, і тепер воно спочиває в сімейному склепі в Камеруні, де проживають його мама і сестра. Про це колишня дружина співака Валерія Калачова розповіла «СтарХиту».

16 років тому Валерія подарувала П'єру доньку Кароліну-Крістель. Артист був у захваті від спадкоємиці, а нещодавно з'ясувалося, нібито у нього є ще й син. Хлопчику вісім років, і він мешкає з мамою Ірен у Москві.

Цю інформацію екс-дружина сприймає критично.

«Нещодавно прибиралася у квартирі, в якій він жив. …Під час прибирання не помітила жодної жіночої речі. Якби був з П'єром хтось днями й ночами безперервно, напевно, щось мало б залишитися, хоча б косметика, волосся, труси, капці… Я не знаю, але нічого немає. Якщо вона, наприклад, затусувалася з ним на пару днів, це ж не означає, що П'єр одружився б з нею»! — обурювалася з цього приводу колишня дружина Нарциса.

Продюсер Сергій Дворцов теж вважає, що жодних позашлюбних дітей у виконавця немає, а та сама Ірен лише хоче популярності за рахунок відомого імені.

«Зараз можна говорити все, що завгодно. Новина про позашлюбну дитину П'єра напевно міф, я так вважаю. Поки що нічого не доведено!» — наголошував Дворцов.

За словами Сергія, Валерія та друзі П'єра пом'януть його у скромному колі, без участі журналістів.

«Зробимо вечір пам'яті в серпні з пресою та зірками», — розповів продюсер.

Як писали «ФАКТИ», виконавець хіта «Шоколадний заєць» раптово помер після невдалої операції на нирках. Проте артиста майже місяць не могли поховати через низку різних складнощів. Тож спочатку посольство відмовлялося видавати тіло, аргументуючи це рішенням рідних. З'ясувалося, що неможливість похорону лежить повністю на матері П'єра, яка вважає, що смерть співака — це вбивство. Але більшість схиляються до того, що це не так, бо довгі роки колишній учасник «Фабрики зірок» хворів. Нарциса багато років турбувала астма, а потім з'явилася подагра та ниркова недостатність. Похід у лікарню він ігнорував. А коли звернувся до спеціалістів, було пізно.

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