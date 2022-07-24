У Камеруні нарешті поховали співака П’єра Нарциса

Епопея з похороном П'єра Нарциса, який помер 21 червня, закінчилася. 23 липня співака поховали у рідному Камеруні. Колишня дружина артиста виклала відео з моменту прощання, повідомляє «Стархіт».

Церемонія прощання відбулася за всіма традиціями Камеруну у рідному селі артиста Банаматеку.

«Мій Діо Мукуту П'єр Нарцис Лорензо Наполі де Суза об'єднав народи та країни у дружбі, музиці та коханні був відданий землі. Оплаканий теплими сльозами рідних людей та народів різних країн. Залишивши золоте коріння в росії, Камеруні та Франції, він зробив великий внесок у цей світ. Ми, як його продовження, продовжуватимемо і розширюватимемо його гарну місію, доповнюючи її і вкладаючи нове від себе», — написала екс-дружина музиканта Валерія Калачова.

Додамо, що 45-річний виконавець хіта «Шоколадний заєць» раптово помер після невдалої операції на нирках. Проте артиста майже місяць не могли поховати через низку різних складнощів. Так спочатку посольство відмовлялася видавати тіло, аргументуючи це рішенням рідні. З'ясувалося, що неможливість поховання лежить повністю на матері П'єра, яка вважає, що смерть співака — це вбивство. Але більшість схиляються до того, що це не так, бо довгі роки колишній учасник «Фабрика зірок» хворів. Нарциса багато років турбувала астма, а потім з'явилися подагра та ниркова недостатність. Похід до лікарні він ігнорував. А коли звернувся до спеціалістів, було пізно.

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