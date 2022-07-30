У Києві заборонили брати воду у бюветах: у чому причина
У Києві, де місцевим мешканцям рекомендували користуватися водою з бюветів, з суботи, 30 липня, заборонено набирати воду у деяких комплексах.
Як пояснюють у «Київводфонді», це пов'язано із проведенням санітарно-профілактичних робіт.
Вони проводитимуться за такими адресами:
- вул. Лук'янівська, 13;
- вул. Петропавлівська, 14/26;
- вул. Межова, 25;
- вул. Ризька, 1;
- вул. Ольжича, 10а;
- вул. Кловський узвіз, 7а;
- вул. І. Кудрі, 37/39;
- бул. Я. Гашека, 8;
- бул. Я. Гашека, 17/1;
- вул. Ревуцького, 5/7.
«Шановні кияни, на час проведення робіт користуватися бюветами заборонено. Набрати чисту питну воду ви зможете починаючи з 2 серпня», — йдеться у повідомленні.
Раніше сімейна лікарка Алла Сніцар зазначала, що під час війни у стресових ситуаціях люди можуть забувати про звичайні речі, наприклад, пити достатню кількість води, що може призвести до зневоднення. Якщо чистої води немає, медик радить використовувати воду з бюветів, колонок, колодязів, підземних джерел, дощову або проточну воду з крану, попередньо прокип'ятивши протягом 5−10 хвилин.
Фото «Київводфонду»356
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