«В умовах війни може виникати дефіцит питної води»: що робити при зневодненні

З війною ми трохи забули про прості й буденні речі, наприклад, пити достатню кількість води, що є необхідною для організму, особливо в такий складний час. Сімейна лікарка Алла Сніцар каже: це може призвести до зневоднення. Чому виникає цей стан і як запобігти, вона дала пояснення.

«Зневоднення — це стан, коли людина втрачає багато рідини та недостатньо її поповнює. Достатній водний режим дуже важливий. Організм втрачає воду щодня: з диханням, потом, сечовипусканням, сльозами. Організм відновлює втрачену рідину через споживання води та їжі. Стани, що призводять до дегідратації: обмежене вживання води, лихоманка, діарея, блювота, надмірне потовиділення, часте сечовипускання (діабет, приймання сечогінних препаратів — діуретиків), хвороба Аддісона».

Лікарка каже: в умовах війни може виникати дефіцит питної води. Якщо є така можливість, зробіть запаси.

«У разі відсутності чистої питної води — використовуйте воду з бюветів, колонок, криниць, підземних джерел, дощову воду або проточну з крана. Але воду із таких джерел перед вживанням обов’язково слід прокип’ятити протягом 5−10 хвилин. Беріть із собою питну воду у сховища та в дорогу. Якщо довго перебуваєте без доступу до питної води, намагайтеся мінімізувати втрату рідини зі сльозами та потом. Не вживайте неочищену воду — ризик отруєння може бути вищим за зневоднення. Одразу, але поступово, відновіть водний баланс організму за першої ж можливості.

Щоб зменшити ризик зневоднення: пийте рідину, коли відчуваєте спрагу, а тим більше — симптоми зневоднення. Якщо важко пити через погане самопочуття, почніть із маленьких ковтків, а потім поступово пийте більше. Давайте дитині рідину з маленької ложечки, щоб їй було легше ковтати. Протягом дня пийте достатньо, щоб сеча мала блідо-жовтий або прозорий колір. Краще часто робити кілька ковтків води, аніж випивати денну норму за 1−2 рази. Пийте більше, коли є ризик зневоднення через блювоту, рясне потовиділення або діарею".

А як у воєнний час організувати харчування, щоб зменшити вплив стресу, порадила лікарка-дієтологиня Євгенія Тимчук.

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