Не лише жінки та безробітні: у ПФУ назвали категорію працівників, які можуть вийти на пенсію у 55 років

Крім безробітних, а також жінок, які мають право на вихід на заслужений відпочинок достроково, таким самим правом закон наділяє й низку категорії працівників залізничного транспорту.

Про це нагадали у прес-службі Пенсійного фонду України.

Призначається така пенсія особам відповідно до списку професій та посад робочих локомотивних бригад та окремих категорій працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень та забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітенах та користуються правом на пенсію за вислугу років.

З повним списком таких професій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 583 «Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення» можна ознайомитись у документі «Список професій та посад робітничих локомотивних бригад та окремих категорій працівників».

Які умови для виходу на пенсію для таких працівників?

досягнення віку 55 років;

наявність страхового стажу станом на 3 жовтня 2017 року (дня набрання чинності Законом України від 03.10.2017 № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій») — 26 років 6 місяців, з них не менше 12 років 6 місяців на роботі з організації перевезень та забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті;

№ 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій») — 26 років 6 місяців, з них не менше 12 років 6 місяців на роботі з організації перевезень та забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті; звільнення з посади, що дає право на вихід на пенсію за вислугою років.

Нагадаємо, що пенсія за віком може бути призначена достроково та іншим категоріям працівників, але за таких умов:

1. Якщо працівника звільнено з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку зі скороченням штату працівників або у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством підприємства. При цьому на день звільнення йому залишилося не більше як півтора року до досягнення пенсійного віку (60 років).

2. Він зареєструвався у державній службі зайнятості, але там відсутня відповідна вакансія.

3. Наявність страхового стажу для жінок — 30 років, для чоловіків — 35 років.

Нагадаємо, напередодні у Пенсійному фонді розповіли, як зміняться пенсії в Україні з 1 липня.

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