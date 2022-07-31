Підірвали зсередини: у мережі з'явилися фотодокази військового злочину рашистів у Оленівці

Після огидних заяв бойовиків «днр» про «удар» ЗСУ по колонії в Оленівці, де утримувалися полонені бійці полка «Азов», журналіст американського видання BuzzFeed News Крістофер Міллер опублікував супутникові фото Maxar, які можуть стати ще одним свідченням того, що цей злочин вчинили саме росіяни.

«Нові фотознімки Оленівської в’язниці в окупованій росією Донецькій області України, де щонайменше 50 українських військовополонених були вбиті під час нападу, який, за словами Києва — і попередні дані свідчать — здійснили російські війська», — написав Крістофер Міллер у Twitter.

Він опублікував фото за 27 липня, а також за 30 липня. У центрі зображення видно барак, у якому загинули понад пів сотні українських полонених бійців. На фото за 30 липня чітко видно, що бляшаний дах барака ніби розірвало від вибуху зсередини.

Випалений барак в центрі знімка, 30 липня

Від ракети, нібито випущеної ЗСУ з РСЗВ HIMARS, у чому переконує російська пропаганда, мали б бути зовсім інші руйнування.

Своєю чергою у спільності розслідувачів InfoNapalm вважають, що для вбивства українських воїнів рф використала термобаричну зброю, просто спаливши їх, ймовірно вже мертвих.

Випалене приміщення

«Утримання військовополонених так близько до фронту порушує статтю 19 Третьої Женевської конвенції, що робить це військовим злочином. Оленівка знаходиться приблизно за 15 км від лінії фронту. Вражати ціль так близько рідкісними і дорогими ракетами GMLRS великої дальності, коли можна використовувати 105-мм артилерійські снаряди, які коштують близько 0,4% від ракети GMLRS, немає сенсу», — зазначають розслідувачі.

Нагадаємо, нині захисники України вимагають від ООН і Червоного Хреста реакції на масове вбивство полонених в Оленівці, адже вони були гарантами гуманного поводження з нашими бійцями, які добровільно здалися в полон.

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