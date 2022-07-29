«Вибух був російським терактом»: захисники України вимагають від ООН і Червоного Хреста реакції на масове вбивство полонених в Оленівці

Жахливе вбивство рашистами українських військовополонених в окупованій Оленівці Донецької області — це цинічний терористичний акт рф з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання західної зброї та підвищення соціальної напруги в суспільстві. Про це йдеться у спільній заяві Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міноборони України, Збройних сил України та українського омбудсмена.

Захисники вимагають від ООН та МК Червоного Хреста негайно відреагувати на цей злочин.

У заяві наголошується, що Україна має докази того, що удар є спланованим та умисним: «навмисне переведення бійців у нове приміщення незадовго до вибуху, аналіз характеру пошкоджень і руху вибухової хвилі, перехоплення телефонних розмов бойовиків, відсутність обстрілів у зазначеному місці та інші».

«Українські військові завдають ударів винятково по російським військовим об’єктах та мають достатньо засобів для ідентифікації цілей. Україна не здійснювала ракетних та артилерійських обстрілів Оленівкі», — йдеться в заяві.

Захисники підкреслили, що російські загарбники цинічно порушили ключову умову, за якої захисники Маріуполя погодилися залишити територію заводу «Азовсталь». А гарантами життя та здоров'я українських військовополонених виступали ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

«Враховуючи вищезазначене, вимагаємо негайно направити представників ООН, МКЧХ, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та представників Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених на територію колонії у смт Оленівка», — йдеться у заяві.

Раніше ми оприлюднили точку зору журналіста Юрія Бутусова, який назвав один спосіб зупинити терор рашистів.

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