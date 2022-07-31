У Джо Байдена знову позитивний тест на COVID після подолання інфекції

У Джо Байдена знову позитивний тест на COVID після подолання інфекції. Про це президент США повідомив на своїй сторінці Твіттер у суботу ввечері.

«Друзі, сьогодні у мене знову позитивний результат на COVID. Це відбувається з невеликою меншістю людей. Я все ще на роботі і незабаром повернуся в дорогу», — написав він.

Лікар Білого дому доктор Кевін О'Коннор додав, що 79-річний президент США «не зазнав повторної появи симптомів і продовжує почуватися досить добре». Вважається, що другим підтвердженням вірусу є «відскок», який відчувають деякі пацієнти, сказав лікар. Це те, що можуть відчути пацієнти, яких лікували противірусним препаратом Paxlovid — препаратом, який отримав президент. Враховуючи відсутність симптомів у пана Байдена, відновлення лікування не планується, додав медик.

У щоденнику Джо Байдена, за даними ЗМІ, є поїздка до Мічигану у вівторок, щоб просувати нове законодавство для розвитку напівпровідникової промисловості — візит було оголошено раніше в суботу. Після його початкового позитивного тесту Білий дім заявив, що президент продовжує виконувати свої обов'язки «повністю».

За останні місяці кілька членів адміністрації Байдена та інші високопоставлені особи у Вашингтоні дали позитивний результат на вірус, включаючи віце-президента Камалу Гарріс, спікера Палати представників Ненсі Пелосі та генерального прокурора Мерріка Гарленда.

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