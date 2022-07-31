«Ми не можемо програти цю битву»: Стінг пояснив світу, чому потрібно підтримати Україну

В Польщі 30 липня ввечері на Національному стадіоні у Варшаві відбувся концерт Стінга. Під час виступу артист запросив на сцену польського актора Мацея Штура, який перекладав слова музиканта. Стінг підтримав Україну та закликав не миритися з «брехнею тирана», повідомляє Суспільне.

«Демократія зазнала нападу, вона атакована в кожній країні світу. Якщо ми не будемо захищати її, ми втратимо її назавжди. Демократія — це іноді безлад. Демократія — це розчарування. Демократія буває неефективною. Потребує постійної уваги. Але за неї все ж варто боротися», — сказав зі сцени музикант, слова якого польською процитував Штур.

Він додав, що альтернатива демократії — кошмар та в'язниця, в'язниця розуму.

«Альтернатива демократії — насильство, гноблення, поневолення і мовчання. Ця альтернатива називається тиранією, і будь-яка тиранія заснована на брехні. Чим більше тиранія, тим більше брехня», — наголосив Стінг та додав, що тиран бреше своїй нації, світу, і, перш за все, самому собі.

За словами Стінга, війна в Україні — це абсурд, побудований на брехні.

«Якщо ми проковтнемо цю брехню, вона нас з'їсть. Але брехня панічно боїться правди. Правда повинна бути почута. І ми не можемо програти цю битву», — заявив музикант.

Як писали «ФАКТИ», раніше Стінг заспівав пісню Russians, яку він написав у 1985 році і відтоді майже ніколи не співав.

Фото: Суспільне

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