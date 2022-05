Пол Маккартні, Стінг та Ед Ширан: музиканти з десятки найбагатших підтримують Україну

Престижна британська газета The Sunday Times опублікувала свій щорічний список найбагатших у Сполученому Королівстві музикантів. Зазначимо, що практично всі, хто увійшов до першої десятки рейтингу, публічно підтримують Україну і рішуче засуджують російську агресію.

Очолив список сер Пол Маккартні. Легендарний «ексбітл» за рік збільшив свій капітал ще на 45 мільйонів фунтів (56,2 мільйона доларів). Тепер його статки оцінюються в 865 мільйонів фунтів (1 мільярд 81 мільйон доларів). Непоганий прибуток Маккартні принесли його турне Got Back, яке він був змушений перенести через пандемію коронавірусу, і документальний фільм The Beatles: Get Back. Як повідомляли «ФАКТИ», сер Пол на своїх концертах тепер розгортає над головою державний прапор України.

Друге місце посідає ірландська рок-група U2. Загальні статки членів колективу на чолі з Боно оцінюється в 625 мільйонів фунтів (781 мільйон доларів). На початку травня Боно та Едж здійснили несподіваний візит до Києва та дали імпровізований концерт прямо на станції метро «Хрещатик».

Третій рядок у списку посідає знаменитий композитор Ендрю Ллойд Веббер. Капітал автора рок-опер та мюзиклів «Ісус Христос Суперстар», «Кішки», «Привид опери» становить 495 мільйонів фунтів (618 мільйонів доларів).

Сер Елтон Джон став багатшим за рік на 20 мільйонів фунтів (25 мільйонів доларів). Його капітал експерти The Sunday Times оцінюють у 395 мільйонів фунтів (493 мільйони доларів).

Перша четвірка залишилася незмінною проти минулого року. А ось на п'яте місце вирвався Стінг. У 2021 році він посідав дев'яте місце. За рік рок-музикант заробив 100 мільйонів фунтів (125 мільйонів доларів). Його статки оцінюються сьогодні в 320 мільйонів фунтів (400 мільйонів доларів). Нагадаємо, у березні Стінг перезаписав свою стару пісню Russians, вирішивши, що вона знову стала актуальною. Музикант особливо наголосив на хоробрості українців.

Мік Джаггер та Кіт Річардс з The Rolling Stones розташувалися на шостому та сьомому місцях відповідно. Капітал Джаггера становить 318 мільйонів фунтів (397 мільйонів доларів), а його друга — 303 мільйони фунтів (379 мільйонів доларів).

Восьме місце британська газета віддала вдові Джорджа Харрісона Олівії та їхньому 43-річному синові Дані. Їх статки оцінюються у 295 мільйонів фунтів (369 мільйонів доларів).

На дев'ятому місці розташувався ще один ексбітл — Рінго Старр. Його капітал становить 285 млн фунтів (356 млн доларів).

Замикає першу десятку Ед Ширан із капіталом 260 мільйонів фунтів (325 мільйонів доларів). За минулий рік 31-річний музикант заробив 40 мільйонів фунтів (50 мільйонів доларів). Ширан активно підтримує Україну. Він виступив на благодійному концерті у Бірмінгемі разом із Джамалою. Потім записав спільно з гуртом «Антитіла» пісню та кліп 2Step.

Нагадаємо, що Девід Гілмор і легендарний гурт Pink Floyd спільно з лідером «Бумбоксу» Андрієм Хливнюком випустили потужну пісню на підтримку України — Hey Hey Rise Up.

