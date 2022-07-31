Футболіст «Саутгемптона» забив фантастичний гол після суперпроходу зі своєї половини поля (відео)

Передсезонний спаринг англійського «Саутгемптона» проти іспанської «Валенсії» напевно запам'ятається вболівальникам команди господарів поля не так поразкою своїх улюбленців (1:2), як фантастичним голом, який забив новачок «святих» Джо Арібо.

У другому таймі за рахунку 0:1 26-річний півзахисник господарів поля, який влітку перейшов із шотландського «Рейнджерс», після обрізки суперника підхопив м'яч на своїй половині поля і рвонув до воріт іспанців. Вже на підході до штрафного майданчика «Валенсії» його зустріли троє захисників. Арібо не лише пройшов їх, а й у районі 11-метрової позначки неймовірним дриблінгом залишив із носом ще двох опонентів, вразивши ворота гостей (дебютний гол футболіста за «Саутгемптон»). Шедевр!

До речі, Джо Арібо народився у Лондоні, але вирішив виступати за збірну своєї історичної батьківщини Нігерії. При цьому в національній команді він дебютував у матчі зі збірною України на «Дніпро-Арені» у вересні 2019-го, влучивши у ворота «жовто-синіх» вже на 4-й хвилині поєдинку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол-шедевр у компенсований час врятував команду від поразки у матчі Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Саутгемптон»

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