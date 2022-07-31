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Футболіст «Саутгемптона» забив фантастичний гол після суперпроходу зі своєї половини поля (відео)

19:26 31 липня 2022
Саутгемптон&nbsp;— Валенсія

Передсезонний спаринг англійського «Саутгемптона» проти іспанської «Валенсії» напевно запам'ятається вболівальникам команди господарів поля не так поразкою своїх улюбленців (1:2), як фантастичним голом, який забив новачок «святих» Джо Арібо.

У другому таймі за рахунку 0:1 26-річний півзахисник господарів поля, який влітку перейшов із шотландського «Рейнджерс», після обрізки суперника підхопив м'яч на своїй половині поля і рвонув до воріт іспанців. Вже на підході до штрафного майданчика «Валенсії» його зустріли троє захисників. Арібо не лише пройшов їх, а й у районі 11-метрової позначки неймовірним дриблінгом залишив із носом ще двох опонентів, вразивши ворота гостей (дебютний гол футболіста за «Саутгемптон»). Шедевр!

До речі, Джо Арібо народився у Лондоні, але вирішив виступати за збірну своєї історичної батьківщини Нігерії. При цьому в національній команді він дебютував у матчі зі збірною України на «Дніпро-Арені» у вересні 2019-го, влучивши у ворота «жовто-синіх» вже на 4-й хвилині поєдинку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол-шедевр у компенсований час врятував команду від поразки у матчі Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Саутгемптон»

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