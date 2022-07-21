Гол-шедевр у компенсований час врятував команду від поразки у матчі Ліги чемпіонів (відео)

Матч другого відбірного раунду Ліги чемпіонів між ізраїльським «Маккабі» з Хайфи і грецьким «Олімпіакосом», що відбувся напередодні (нагадаємо, що на цій стадії турніру «Динамо» зіграло внічию з «Фенербахче»), потішив уболівальників команди господарів неймовірним завершенням.

Вже у компенсований час 14-разовий чемпіон Ізраїлю, який програвав удома колишній команді Олега Блохіна — 0:1, врятував поєдинок завдяки голу-шедевру. На 92-й хвилині під час атаки «Маккабі» 27-річний форвард Долев Хазіза після заблокованого свого ж удару, перебуваючи біля бічної лінії штрафного майданчика та ще й спиною до воріт, примудрився пробити з льоту, і м'яч «парашутом» опустився в «рамку» греків. Для наддосвідченого чеського голкіпера «Олімпіакоса» Томаша Вацліка такий «постріл» став повною несподіванкою. А герой поєдинку Хазіза дав волю емоціям, зірвавши з себе футболку і кинувши її вболівальникам, котрі раділи. Жовта картка за неспортивну поведінку від рефері його, схоже, не засмутила.

Нагадаємо, що зустріч у відповідь «Олімпіакоса» та «Маккабі» відбудеться 27 липня в Піреї.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що словак Владімір Вайсс забив неймовірний переможний гол у Лізі чемпіонів прямим ударом із кутового.

Фото ФК «Маккабі» (Хайфа)

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