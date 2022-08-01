ЗСУ знищили розвідгрупу ворога і змусили окупантів відступити на 4 напрямках, — Гештаб

Розпочалася вже 159-та доба героїчного протистояння російському воєнному вторгненню. Бої тривають на Слов’янському напрямку, де ворог здійснював вогневе ураження поблизу Чепіля, Протопопівки, Грушувахи, Гусарівки, Дібрівного, Мазанівки, Краснопілля, Долини та Барвінкового. Проте спроба уточнення розміщення позицій наших військ в напрямку Мазанівки була безуспішною, розвідгрупа відійшла. Про таке повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Семигір’я та Травневого. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Кодеми. Зафіксовано спробу розвідки позицій наших військ в напрямку Яковлівки, розвідувальну групу противника було знешкоджено. Також противник намагався вести штурмові дії у напрямках Вершина та Соледара, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Новоселівка, Авдіївка, Нетайлове, Піски та Красногорівка. А біля Веселого було завдано авіаудару. Штурмові дії тривали у напрямку Пісків, проте окупанти отримали відсіч і відійшли.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжував обстріл мирних сіл і містечок, зокрема Мар’їнки, Новосілки, Новопіля, Малинівки, Чарівного, Гуляйпільського, Оріхова та Кам’янського, а біля Вугледара було завдано ще й авіаудару. Розвідка боєм у напрямку Мар’їнки закінчилася черговим провалом, ворог знову відійшов.

Наразі триває перегрупування ворожих військ на Запорізькому напрямку та посилення противником угруповання військ на Криворізькому напрямку.

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