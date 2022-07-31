Армія рф, попри всі свої злочини і підступи нездатна виконати бодай якусь з оперативних задач. На цьому наголошують у Генеральному штабі, повідомляючи про ситуацію на полях бою станом на 18:00 31 липня.

Зокрема, на Харківському напрямку окупанти безуспішно намагалися просунутися в напрямку Гусарівки. Отримали відсіч та відійшли.

На Краматорському напрямку зафіксована невдала спроба прориву силами розвідувальної групи окупанта в районі Серебрянки задля виявлення позицій наших військ.

На Бахмутському напрямку ворог під прикриттям авіації намагався покращити тактичне положення в районах Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського. Ці плани влучним вогнем зірвали наші воїни. Після провальних штурмових дій загарбники відійшли.

На Авдіївському напрямку окупанти намагалися просунутися в районах Камʼянки та Пісків. Тут штурм теж провалився. Частковий успіх загарбники мають лише в районі Авдіївки.

Також вже зафіксовано перекидання окремих підрозділів ворога зі Словʼянського на Запорізький напрямок.

Метою таких дій може бути підготовка нового наступу на півдні, до якого, як вважає радник голови Офісу президента Олексій Арестович, російські війська будуть готовими в першу декаду серпня, і те, що там відбудеться, визначить фінальну фазу війни. В розмові з російським юристом, адвокатом та опозиціонером Марком Фейгіним він зазначив, що війна на півдні буде відзначатися маневрами степами і блискавичними проривами.

«Думаю, що вони будуть готові до наступу до 5−6 серпня. Підуть вперед, а ми будемо метелити. Там буде лиха бійка в стилі громадянської війни 1918−1920 років. Війна з елементами маневрів степами, з проривами і так далі», — розповів Арестович, додавши, що на півдні накопичені російські резерви зіткнуться з українськими підготовленими резервами.

У Генеральному штабі ЗСУ своєю чергою повідомили, що після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцерозташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області, рашисти вже відвели особовий склад та техніку на інші позиції, а близько 40 поранених доставили в госпіталь міста Пологи.

«З Чернігівки підрозділи виведено практично в повному складі. Наразі поблизу населеного пункту залишаються кілька блок-постів та не більше 100 військових. Решта окупантів разом з технікою розподілено по містах Токмак та Бердянськ», — повідомляють оперативну інформацію українські військові.

Відзначимо, що останніми днями ворог значно активізувався і на Криворізькому напрямку, де регулярно піддає обстрілам Нікополь.

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