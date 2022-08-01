Помер найтитулованіший гравець в історії НБА, який одружився у 85 років (відео)

На 89-му році пішов з життя найтитулованіший баскетболіст в історії НБА, олімпійський чемпіон Білл Расселл, інформує Twitter спортсмена. У повідомленні йдеться, що він «мирно помер у віці 88 років, поряд із ним була його дружина Жанін».

Усю свою кар'єру легендарний центровий провів в одному клубі — «Бостон Селтікс», здобувши з командою 11 (!) чемпіонських титулів за 13 років виступів (два останні трофеї — як перший в історії темношкірий тренер в американському професіональному спорті). Гравець також п'ять разів ставав MVP ліги та 11 разів брав участь у Матчі зірок НБА. У складі збірної США Расселл став олімпійським чемпіоном Мельбурна-1956.

Білл Расселл - 11-разовий чемпіон НБА

1980 року центровий був визнаний баскетбольними оглядачами найкращим гравцем в історії НБА, а 1999-го на його честь назвали трофей MVP фіналу ліги. Удостоєний Расселл визнання і на державному рівні, отримавши у 2011 році з рук президента США Барака Обами медаль Свободи. У 2013-му прямо біля мерії Бостона було відкрито бронзову статую легендарного баскетболіста, за яким у його рідному клубі навічно закріплено 6-й ігровий номер.

2011-го Білл Рассел отримав з рук Барака Обами медаль Свободи

Велетень Білл Расселл зі зростом 208 см був одружений чотири рази. З 1956 по 1973 рік він був у шлюбі з Розою Суішер, а з 1977 по 1980-й — з Дороті Анстетт. У 1996 році Білл одружився з Мерилін Ноль, але і його третій шлюб не вдався, оскільки дружина баскетболіста померла в січні 2009-го. Востаннє Расселл одружився з Жанін 2020-го незадовго до свого 86-річчя. Троє дітей баскетболіста (два сини та донька) народилися у першому шлюбі баскетболіста.

Останній раз легенда баскетболу одружився 2020 року

У грудні минулого року Білл Расселл, котрий відомий своєю багаторічною боротьбою з расизмом, продав з аукціону свої трофеї, передавши двом благодійним організаціям 7,4 млн доларів. Зокрема, його перший чемпіонський перстень пішов з молотка за 705 тисяч доларів, а золота олімпійська медаль — за 587 тисяч 500 доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що унікальна віцечемпіонка Олімпійських ігор померла перед весіллям сина.

Фото «Бостон Селтікс», Twitter

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