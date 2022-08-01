Понад 200 «двохсотих», 16 гаубиць і 5 танків: названо втрати росії за минулу добу

Внаслідок боїв за минулу добу російський ворог втратив понад 200 осіб особового складу. Всього ж з початку агресії рф проти України вбито 41030 путінців.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім особового складу путін втратив також військову техніку (яка, як відомо, вона для нього має більше значення, ніж люди).

У техніці втрати орків склали:

танків 1768 (+5 за добу);

бойових броньованих машин 4011 (+7);

артилерійських систем 932 (+16), а також чимала кількість іншого озброєння.

Зазначається, найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

У коментарях українці зазначають, що ЗСУ явно виграють артилерійську дуель з ворогом і «святкують» 41 тисячу ліквідованих окупантів («адже 40 тисяч не прийнято відзначати»).

Зазначимо, що українські військові активізували «полювання» на ворожі розвідгрупи, тому очікується подальше збільшення кількості ліквідованих окупантів.

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